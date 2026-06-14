При атаке БПЛА в Белгородской области один человек погиб, 11 ранены
18:40 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины атаковали дроном пассажирский автобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. В результате один человек погиб, еще 11 пострадали, сообщили в канале оперштаба региона в «Максе».
«В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по пассажирскому автобусу. От полученных ранений женщина скончалась на месте. <…> В Шебекинскую центральную районную больницу доставлены 11 человек», — написали в оперштабе.
Отмечается, что двое мужчин и пять женщин получили ссадины и осколочные ранения различных частей тела, еще у четверых пострадавших предварительно диагностировали акубаротравмы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.
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