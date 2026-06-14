18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины атаковали дроном пассажирский автобус в селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области. В результате один человек погиб, еще 11 пострадали, сообщили в канале оперштаба региона в «Максе».

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа дрон ударил по пассажирскому автобусу. От полученных ранений женщина скончалась на месте. <…> В Шебекинскую центральную районную больницу доставлены 11 человек», — написали в оперштабе.

Отмечается, что двое мужчин и пять женщин получили ссадины и осколочные ранения различных частей тела, еще у четверых пострадавших предварительно диагностировали акубаротравмы. Медики оказывают им всю необходимую помощь.















