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Сегодня было принято решение о восстановлении панорамы обороны Севастополя

22:15 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о восстановлении панорамы, посвященной героической обороне Севастополя в годы Крымской войны, уже принято, заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в «Максе».

«Сегодня уже принято решение о восстановлении панорамы. ВТБ направит на эти цели 1 миллиард рублей. С просьбой помочь с восстановлением панорамы к председателю „Единой России“ сегодня обратился председатель Союза театральных деятелей Владимир Львович Машков. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о восстановлении этого памятника находится на контроле Высшего совета партии», — написал Развожаев.

Он отметил, что при этом есть вещи, которые не нуждаются в восстановлении. «Память о своей истории невозможно ни уничтожить, ни отменить. Именно поэтому Победа будет за нами!» — подчеркнул губернатор.


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