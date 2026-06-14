Сегодня было принято решение о восстановлении панорамы обороны Севастополя
22:15 11.06.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня уже принято решение о восстановлении панорамы. ВТБ направит на эти цели 1 миллиард рублей. С просьбой помочь с восстановлением панорамы к председателю „Единой России“ сегодня обратился председатель Союза театральных деятелей Владимир Львович Машков. Председатель партии Дмитрий Медведев заявил, что вопрос о восстановлении этого памятника находится на контроле Высшего совета партии», — написал Развожаев.
Он отметил, что при этом есть вещи, которые не нуждаются в восстановлении. «Память о своей истории невозможно ни уничтожить, ни отменить. Именно поэтому Победа будет за нами!» — подчеркнул губернатор.
Новости
- 18:25 14.06.2026
- Трамп: Произошедшая этим утром атака [Изряиля] на Бейрут не должна была произойти...
- 18:10 14.06.2026
- Американские военные могут разминировать Ормузский пролив за месяц – глава Пентагона
- 17:40 14.06.2026
- Партия Пашиняна по итогам выборов в Армении получила право единолично сформировать правительство
- 14:30 14.06.2026
- Украина эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки – МО РФ
- 13:15 14.06.2026
- Фараж пообещал в случае прихода к власти выселить всех иностранцев из соцжилья
- 11:45 14.06.2026
- СМИ сообщили о целях визита делегации Катара в Тегеран
- 11:35 14.06.2026
- Огромный участок моря Беллинсгаузена у Западной Антарктиды не замерз, как обычно
- 09:37 14.06.2026
- В Москву пришли дожди, прохлада и снижение ночной температуры воздуха примерно до +9, +13С
- 09:15 14.06.2026
- Почти две с половиной сотни дронов уничтожено над регионами России - Минобороны РФ
- 09:00 14.06.2026
- Президенту США Дональду Трампу исполняется 80 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать