Премьер-министр Японии собирается принять участие в саммите НАТО в Турции - СМИ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует принять участие в саммите НАТО, который пройдет 6–8 июля в Анкаре. Об этом сообщило агентство Дзидзи со ссылкой на источники.

Как отмечается, в настоящее время правительство Японии занимается соответствующими согласованиями, которые находятся на завершающем этапе.