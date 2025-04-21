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НОВОСТИ

Победа будет за Россией, «никто в этом не сомневается» — Путин

21:20 21.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто не сомневается в том, что победа будет за Россией, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов.

Один из участников встречи, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернев, завершая свой доклад президенту, заключил: победа будет за Россией.

«Никто в этом не сомневается, — незамедлительно отреагировал Путин. — И хорошо, что вы нам об этом, как человек с боевым опытом, напоминаете».

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