Виртуальный гид от Сбера познакомит посетителей Третьяковской галереи с творчеством Бориса Кустодиева
20:27 24.04.2025
|Иллюстрация пресс-службы Третьяковской галереи
Выставка объединит 180 работ Бориса Кустодиева из крупнейших музеев России, Беларуси и частных собраний, включая самые известные полотна художника: «Красавица», «Масленица», «Купчиха за чаем», «Портрет Ф.И. Шаляпина» и другие. Экспозиция охватит все направления: живопись, графику, театральные эскизы и скульптуру.
Новый опыт взаимодействия с искусством стал возможен благодаря технологиям искусственного интеллекта Сбера – генерального партнера проекта. Посетители выставки узнают много интересных фактов о работах художника от AR-гида на базе GigaChat, который предстанет в образе кустодиевской Купчихи. Нейросеть Сбера также описала картины и на основе этого описания создала музыку, которая даёт эффект присутствия в творческом мире художника и усиливает впечатление от просмотра.
Еще одна технологичная новация – онлайн-фотозона выставки, благодаря которой каждый посетитель сможет очутиться в «Стране Кустодии» Нейросеть Kandinsky поможет определить в каком из сюжетов художественных полотен мастера окажется зритель, став при этом частью живописного мира Кустодиева.
Выставка пройдет с 30 апреля по 28 сентября 2025 года в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи.
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