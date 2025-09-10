0
НОВОСТИ

В Польше заявили о нейтрализации нескольких дронов, вторгшихся в ее воздушное пространство

10:32 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативное командование польской армии сообщило об уничтожении нескольких беспилотников, нарушивших воздушные границы страны.

«Часть дронов, которые вторглись в наше воздушное пространство, были ликвидированы», — говорится в заявлении командования в социальной сети X. В сообщении также утверждается, что объекты, идентифицированные как дроны, нарушили воздушные границы Польши ночью, когда на Украине была объявлена воздушная тревога.

В настоящее время идет поиск сбитых объектов.

