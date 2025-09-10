0
НОВОСТИ

Трамп заявил, что недоволен ударами Израиля по руководству ХАМАС в Дохе

10:00 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен атакой Израиля на членов руководства радикального палестинского движения ХАМАС в Катаре.

«Я просто не в восторге от всей этой ситуации. Это нехорошая ситуация. Но я скажу так: мы хотим вернуть заложников», — сообщил он журналистам пресс-пула Белого дома во время посещения ресторана в центре Вашингтона.

«Но я скажу вам следующее: я был очень недоволен этим, очень недоволен по всем аспектам», — добавил Трамп.

