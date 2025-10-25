Песков считает злом переход за грани приличия в СМИ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает злом ситуации, когда СМИ перестают соблюдать рамки приличия. Свое мнение он выразил ТАСС в комментарии для колонки, посвященной особенностям американской политической сатиры.

«Де-юре все, что не запрещено, то разрешено. Но что касается средств массовой информации и влияния СМИ на людей, помимо ответственности и прав де-юре, существует еще ответственность фактическая. И вот здесь наступает очень тонкий момент», — высказался Песков о границах допустимого в медиа.

Главным воплощением этой проблемы он назвал французский сатирический журнал Charlie Hebdo, чьи карикатуры не раз провоцировали скандалы. «Это все из той же сферы. Этические права, этические обязанности. Должны ли СМИ нести вот эту обязанность в сфере этики? В конце концов, просто существуют правила приличия. Что касается ситуации, когда все выходит за рамки приличия — это как раз и есть такой кризис Charlie Hebdo, наверное, для СМИ, для информационщиков всех стран мира. Я лично считаю, что это зло», — подчеркнул Песков.

Однако регламентировать, урегулировать этот вопрос законодательно сложно, добавил пресс-секретарь президента РФ. «Встает вопрос, кто будет в нюансах определять: что такое хорошо, что такое плохо», — пояснил он.

Песков напомнил, что частично ответы уже даны в российском законодательстве: предусмотрено наказание за разжигание межконфессиональной, межнациональной розни. «Но, помимо этого, много других нюансов», — подытожил он.