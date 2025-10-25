Путин даже самого жалкого главу государства не называет таковым — Песков

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин всегда уважительно относится к коллегам и даже самого жалкого главу государства никогда не называл таковым. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии для колонки, посвященной особенностям американской политической сатиры.

«Для меня, например, в плане правил приличия абсолютно непревзойденным авторитетом является президент Путин. Даже самого жалкого главу государства он ни разу не именовал таковым», — отметил представитель Кремля, говоря о границах допустимого в медиа.

Путин, добавил он, «не всегда по-доброму, но всегда уважительно говорит о таких главах государств и [уважительно же] относится к своим коллегам».