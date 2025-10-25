Агентство Moody's изменило прогноз рейтинга Франции на негативный
13:00 25.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международное рейтинговое агентство Moody's оставило без изменений долгосрочный рейтинг Франции на уровне Aa3, пересмотрев прогноз по нему со «стабильного» на «негативный».
«Политическая нестабильность может ограничить способность правительства решать ключевые политические проблемы, такие как возросший бюджетный дефицит, растущая долговая нагрузка и продолжительный рост стоимости заимствований, что приведет к более быстрому ухудшению ключевых бюджетных показателей Франции, чем мы ожидаем в настоящее время», — говорится в сообщении Moody's.
По оценке агентства, политическая раздробленность во Франции повышает риск сворачивания положений ранее принятых структурных реформ, в частности пенсионной реформы 2023 года. Moody's подчеркивает, что длительная приостановка реформы усугубит фискальные проблемы правительства и негативно скажется на темпах роста экономики.
В текущем году дефицит бюджета составляет 5,4% ВВП, что снизило доверие кредиторов к Франции. Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Франции в иностранной валюте с уровня АА- до уровня А+ со стабильным прогнозом. Новый рейтинг является худшим за всю историю Франции. К настоящему моменту госдолг республики превысил 3,4 трлн евро и продолжает увеличиваться.
