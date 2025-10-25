В Грузии задержаны граждане КНР, планировавшие незаконно купить уран — спецслужба

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали в Тбилиси трех граждан Китая, которые намеревались приобрести уран и отправить его через Россию на родину. Об этом сообщил на брифинге первый заместитель главы ведомства Лаша Маградзе.

«В ходе совместного мероприятия, проведенного сотрудниками департаментов контрразведки и специальных операций Службы госбезопасности, в Тбилиси задержаны трое граждан Китая за попытку покупки 2 кг ядерного материала уран. Члены преступной группы планировали незаконно купить в Тбилиси уран за $400 тысяч, а затем через Российскую Федерацию транспортировать его в Китай», — сказал Маградзе.

Как отметили в СГБ, нелегально находящийся в Грузии гражданин КНР привез еще двух специалистов из Китая, которые начали активно искать уран по всей стране. По версии следствия, их действия координировали другие люди, находившиеся в КНР. Членов преступной группы арестовали, когда они должны были осуществить сделку по приобретению урана. Силовики провели обыски в местах их временного проживания в Тбилиси и Батуми.