Бельгия согласится на использование активов РФ при разделе ЕС юридических рисков — FT
10:05 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бельгия заявила о готовности к операциям по максимизации прибыли от российских активов стоимостью около 200 млрд евро, замороженных на ее территории, при условии, что Евросоюз разделит юридические риски. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на главу МИД Бельгии Максима Прево.
Как заявил изданию бельгийский министр, правительство страны может быть открыто для изменения ЕС порядка обращения с активами РФ, если связанные с этим юридические риски будут переданы всем государствам — членам сообщества. «В случае одобрения новых инициатив необходимо будет обеспечить их юридическую обоснованность», — отметил он.
Бельгия до сих пор воздерживалась, как напоминает FT, от любых попыток затрагивать замороженные российские активы из-за опасений судебных разбирательств. По словам Прево, Брюссель не может нести ответственность за любые потенциальные претензии, «которые в один прекрасный день могут заставить его выплатить <…> сумму, эквивалентную годовому бюджету страны».
Бельгийское правительство считает конфискацию или изменение порядка использования активов «крайне рискованным предприятием, поскольку для этого нет никаких правовых оснований». Такие шаги «могут также вызвать опасения у всех других стран мира, имеющих суверенные активы в Европе, насчет возможности их конфискации в будущем по политическим мотивам», сказал Прево. Подобные меры «способны также подорвать доверие к евро и привести к обвалу европейских финансовых рынков», предупредил собеседник издания.
«Для Бельгии важно сохранить эти замороженные суверенные активы в качестве рычага воздействия на переговорах в рамках мирного процесса и обеспечить последующее использование данных значительных сумм на восстановление Украины», — добавил Прево.
