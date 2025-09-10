Температура выше нормы на 5-7 градусов ожидается на неделе в трех округах РФ — Вильфанд
10:20 10.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура выше нормы в течение этой недели прогнозируется в Северо-Западном, Уральском и Дальневосточном федеральных округах России. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Северо-Западном федеральном округе: в Архангельской области температура на 6-7 градусов выше нормы, максимальная температура с 10 по 14 сентября составит 21-24 градуса. В Ненецком автономном округе температура будет на 6-8 градусов выше нормы, максимальное значение составит 17-21 градус, в Мурманской области такая же температура — 17-21. В Псковской, Коми, Ленинградской областях, включая Санкт-Петербург, с 10 по 14 сентября на 6-8 градусов температура будет выше нормы, со значениями 20-25 градусов», — сказал он. В Калининградской области температура выше 20−22 градусов.
На севере Урала, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах температура будет в ближайшие дни выше 15−18 градусов, что на 4−6 градусов выше нормы. В Новгородской, Вологодской областях температура прогнозируется в пределах 20−23 градусов до конца рабочей недели, в выходные — около 20−21 градуса. В Приморском крае с 12 по 14 сентября температура будет на 6-7 градусов выше нормы, максимальное значение составит 25-28 градусов. Очень высокая температура будет отмечаться в Республике Саха в ближайшие рабочие дни недели, с 10 по 12 сентября значения превысят норму на 5-6 градусов и составят 19-22 градуса.
