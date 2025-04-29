Санкции против России вводятся с 1917 года и достигли апогея — Медведев
12:05 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запад вводит санкции против России уже более 100 лет, просто сейчас давление достигло своего пика. На это указал зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, выступая с лекцией на марафоне «Знание. Первые».
«История санкций в отношении нашей страны ведет свое начало с сентября 1917 года. Для экономической изоляции нашей страны в течение десятилетий применялись блокады, правила лицензирования, ввозные пошлины, другие ограничения, — указал он. — Запредельное их количество. Но это не сейчас случилось, просто сейчас их абсолютный апогей — 30 тысяч или больше, по-разному можно считать».
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