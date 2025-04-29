Трамп допустил, что может занять сторону Украины в ее конфликте с Россией

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил в интервью журналу The Atlantic, что может занять сторону Украины.

Американского лидера спросили, могут ли какие-либо действия президента России Владимира Путина привести к тому, что Трамп скажет, что отныне он на стороне Владимира Зеленского. «Необязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да. Но необязательно на стороне Зеленского», — ответил хозяин Белого дома.

Он также отметил, что у него были «трудные времена» с Зеленским, вспоминая перепалку с ним в ходе встречи 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома.