Трамп допустил, что может занять сторону Украины в ее конфликте с Россией
17:12 29.04.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп допустил в интервью журналу The Atlantic, что может занять сторону Украины.
Американского лидера спросили, могут ли какие-либо действия президента России Владимира Путина привести к тому, что Трамп скажет, что отныне он на стороне Владимира Зеленского. «Необязательно на стороне Зеленского, но на стороне Украины — да. Но необязательно на стороне Зеленского», — ответил хозяин Белого дома.
Он также отметил, что у него были «трудные времена» с Зеленским, вспоминая перепалку с ним в ходе встречи 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома.
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