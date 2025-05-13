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Латинская Америка не должна полагаться на КНР, США или ЕС — президент Бразилии

10:00 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Латинской Америки должны проводить самостоятельную политику, не полагаясь на помощь США, Евросоюза или КНР. Об этом заявил президент Бразилии Лула да Силва.

«Мы не должны ни на кого полагаться, ни на председателя КНР Си Цзиньпина, ни на США, ни на Европейский союз. Нам нужно расти, нельзя считать себя слабыми», — подчеркнул он, выступая на церемонии открытия 4-й министерской встречи форума «Китай — Сообщество латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК)».

Как уточнил бразильский лидер, будущее стран Латинской Америки зависит от того, какую позицию они занимают. «То, что произошло [с государствами региона] в XX веке, было несправедливо. История, которую мы пережили, должна заставить нас трезво увидеть, что нет выхода, если каждая страна не действует самостоятельно», — добавил бразильский лидер.

Он указал на необходимость дальнейшего укрепления многостороннего сотрудничества, развития партнерских связей, формирования «синергии для создания латиноамериканского судьбоносного сообщества». Президент отметил, что Латинская Америка должна «проснуться и понять», «стать образцом в борьбе с бедностью».

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