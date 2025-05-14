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WP: Должностные лица США и Европы «отвели Зеленского от края пропасти…»

21:15 14.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не хотел направлять украинскую делегацию в Стамбул на планируемые на 15 мая переговоры с Россией, пересмотреть это решение его убедили США и Европа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

«Американские и европейские должностные лица отвели Зеленского во вторник вечером от края пропасти <…>», — говорится в ее статье. Как в ней отмечается, Зеленский «предположил, что даже не разрешит помощникам встретиться с российскими официальными лицами в Турции». Газета цитирует двух неназванных дипломатов, осведомленных об этом развитии событий.

Американские и европейские чиновники «подчеркнули, что критически важно по меньшей мере направить делегацию, состоящую из помощников высокого ранга, включая <…> Андрея Ермака и <…> Андрея Сибигу», пишет WP. «Зеленский вообще не видел смысла в том, чтобы ехать», — сказал газете «один из дипломатов».

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