Спецслужбы Чехии ликвидировали украинский кол-центр, через который похищены миллионы евро
15:12 15.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оперативники национального центра борьбы с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью Чешской Республики совместно с украинскими коллегами ликвидировали мошеннический кол-центр в Закарпатской области Украины, предположительно ответственный за многомиллионные хищения денег у граждан стран Евросоюза. Об этом говорится в релизе на сайте чешской полиции.
Операция Pathfinder, разработанная совместно с Eurojust, проходила с 29 апреля по 2 мая. Представители спецслужб задержали 70 злоумышленников, включая четверых организаторов, а также конфисковали оборудование. Отмечается, что кол-центр размещался в административном здании с десятками камер и охранными системами, где занимал 2 этажа.
Преступники создали несколько мошеннических инвестиционных платформ и требовали от жертв установить приложения для удаленного доступа. С помощью преступных схем им удалось похитить у граждан Чехии порядка 9 млн чешских крон ($404,3 тыс). Ущерб для граждан других стран Евросоюза оценивается в миллионы евро. Точные данные об объемах украденных средств чешская полиция обнародует позднее.
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