Телефонные переговоры президентов России и США длились более двух часов

19:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин рассказал журналистам, что его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом длился более 2 часов.



Президент России вышел к представителям СМИ, завершив телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Он кратко изложил содержание их беседы с президентом США.

«Разговор состоялся, он продолжался более двух часов», — сказал Путин. «Он был очень содержательным и весьма откровенным, и в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным», — добавил российский лидер.