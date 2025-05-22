В Белом доме считают, что риск конфликта между Арменией и Азербайджаном сохраняется
18:35 21.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подлинный риск вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией сохраняются, и Соединенные Штаты пытаются его предотвратить. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.
«Что касается Азербайджана, то наше основное внимание заключается в том, чтобы попытаться обеспечить мир между Азербайджаном и Арменией. Там есть подлинный риск конфликта, который мы стараемся предотвратить», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
НОВОСТИ
- 21:00 21.05.2025
- Израиль собирается взять под контроль всю Газу по завершении операции «Колесницы Гидеона» - Нетаньяху
- 20:28 21.05.2025
- Сикорский: Балтийское море в настоящее время является самым опасным морем в мире
- 19:45 21.05.2025
- Отказ Франции предоставить Индии исходники ПО на истребителях Rafale вызвал вопросы у Греции
- 19:30 21.05.2025
- Силы ПВО продолжают отражать атаки на Москву украинских дронов, уничтожено более 15 БПЛА
- 19:00 21.05.2025
- Пашинян заявил, что оценивает динамику отношений с РФ позитивно
- 18:28 21.05.2025
- Рубио: Безответственно, когда две крупнейшие ядерные державы на планете не общаются друг с другом
- 18:06 21.05.2025
- Крым становится самым популярным направлением для внутреннего туризма
- 18:06 21.05.2025
- УФНС по Москве сохраняет высокие показатели налоговых поступлений
- 17:45 21.05.2025
- Средства ПВО уничтожили дроны, летевшие на Москву - Собянин
- 17:04 21.05.2025
- В России зарегистрированы первые климатические проекты в строительной сфере
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать