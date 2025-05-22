В Белом доме считают, что риск конфликта между Арменией и Азербайджаном сохраняется

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подлинный риск вооруженного конфликта между Азербайджаном и Арменией сохраняются, и Соединенные Штаты пытаются его предотвратить. Об этом заявил госсекретарь США, временно исполняющий обязанности помощника американского президента по национальной безопасности Марко Рубио.

«Что касается Азербайджана, то наше основное внимание заключается в том, чтобы попытаться обеспечить мир между Азербайджаном и Арменией. Там есть подлинный риск конфликта, который мы стараемся предотвратить», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.