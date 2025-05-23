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НОВОСТИ

Сбер пригласил белых хакеров на программу «Sber Anti-Fraud Bug Bounty» по поиску уязвимостей

16:48 23.05.2025

Сбер предложил багхантерам присоединиться к «Sber Anti-Fraud Bug Bounty» на BI.ZONE Bug Bounty. Это первая программа на отечественном рынке, которая фокусируется на комплексных сценариях злоупотреблений. Независимые исследователи смогут получить до 250 тыс. руб. за обнаруженные баги. Величина вознаграждения зависит от уровня критичности найденных уязвимостей.

Программа нацелена на противодействие мошенничеству и охватывает любые возможности злоупотребления продуктами и сервисами Сбера в рамках:

– кредитования физических лиц и корпоративных клиентов;

– использования карт банка и устройств самообслуживания;

– программы лояльности СберСпасибо и т.д.

Программа открыта для всех специалистов, зарегистрированных на платформе BI.ZONE Bug Bounty.

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