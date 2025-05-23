Сбер пригласил белых хакеров на программу «Sber Anti-Fraud Bug Bounty» по поиску уязвимостей
16:48 23.05.2025
Сбер предложил багхантерам присоединиться к «Sber Anti-Fraud Bug Bounty» на BI.ZONE Bug Bounty. Это первая программа на отечественном рынке, которая фокусируется на комплексных сценариях злоупотреблений. Независимые исследователи смогут получить до 250 тыс. руб. за обнаруженные баги. Величина вознаграждения зависит от уровня критичности найденных уязвимостей.
Программа нацелена на противодействие мошенничеству и охватывает любые возможности злоупотребления продуктами и сервисами Сбера в рамках:
– кредитования физических лиц и корпоративных клиентов;
– использования карт банка и устройств самообслуживания;
– программы лояльности СберСпасибо и т.д.
Программа открыта для всех специалистов, зарегистрированных на платформе BI.ZONE Bug Bounty.
НОВОСТИ
- 17:16 23.05.2025
- 24–25 мая определят победителей Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе
- 16:45 23.05.2025
- По стамбульским договоренностям в Россию с подконтрольных Киеву территорий вернулись 270 военных и 170 гражданских лиц
- 16:00 23.05.2025
- Дискуссии по вопросам торговли между США и ЕС ведут в никуда - Трамп
- 15:40 23.05.2025
- Заявление Трампа обвалило акции Apple на 4%
- 15:20 23.05.2025
- Вопрос о переговорах РФ и Украины в Швейцарии носит скорее умозрительный характер – посол Гармонин
- 14:45 23.05.2025
- США могут утратить интерес к Украине и ЕС надо быть к этому готовым - МИД Польши
- 14:40 23.05.2025
- Попытки лишить Венгрию голоса говорят о противоречиях внутри Европы - Песков
- 13:20 23.05.2025
- В 2026 году в Историческом музее представят Терракотовую армию
- 13:10 23.05.2025
- Стремление ЕС к вооружению самоубийство - депутат Европарламента
- 12:20 23.05.2025
- Нацизм на Украине взрастила Европа - Медведчук
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать