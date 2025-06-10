Зеленский заявил, что переговоры о территориях должен вести он, а не делегация в Стамбуле
14:32 10.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская делегация на переговорах с Россией не уполномочена обсуждать территориальные вопросы, заявил Владимир Зеленский. По его словам, обсуждение данной темы — это «его работа».
«Наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов — вопросов военнопленных и [возвращения] детей — или прекращения огня. Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал он в интервью венгерскому изданию Valasz Online.
«Это моя работа — вести переговоры о территориях», — заявил Зеленский, утверждая, что обсуждать эту тему он готов только с президентом РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также отметил, что Украина не признает утраченные территории «де-юре российскими». Ранее в Верховной раде уже допускали фактический отказ от территорий, перешедших под контроль РФ.
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