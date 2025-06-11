Таяние ледников в Гренландии в мае ускорилось в 17 раз
16:32 11.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекордно высокие температуры воздуха в Гренландии в мае в 17 раз ускорили таяние ледового щита, который покрывает принадлежащий Дании остров. Об этом сообщила международная климатическая организация World Weather Attribution (WWA).
«С 15 по 21 мая таяние ледникового покрова Гренландии в 17 раз превысило средние показатели за этот период», — говорится в опубликованном на официальном сайте WWA докладе.
Как объясняют климатологи, такие изменения вызваны нетипично теплой погодой, которая наблюдалась в этом регионе в мае. 19 мая на метеорологической станции в гренландском городе Иллоккортоормиут температура воздуха поднялась до 14,3°С, тогда как максимальный среднесуточный показатель для этого периода составляет всего 0,8°С. При этом в соседней Исландии 15 мая зарегистрировали новый температурный рекорд: воздух прогрелся до 26,6°С, что превысило среднесуточные показатели за период с 1991 по 2020 год более чем в два раза.
Климатические спутники уже много лет фиксируют резкое ускорение таяния ледников Гренландии. В среднем темпы сокращения их объема выросли примерно в четыре раза с начала столетия, а в общей сложности за это время ледовый щит острова потерял свыше 5 трлн тонн массы. Стремительное повышение температур приводит к тому, что в теплые времена года от гренландского ледового массива периодически откалываются гигантские айсберги массой в несколько миллиардов тонн.
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