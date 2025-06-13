В Иране остается 60 российских артистов, которые ждут эвакуацию — Росконцерт
16:00 13.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
60 артистов остаются в Иране и ждут эвакуацию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росконцерта.
Ранее источник рассказал ТАСС, что в Иране находится 51 артист Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского.
«Мы, первая партия, прилетели, успели [вчера]. Вторая партия не успела. 60 человек застряли там. Ждем от посольства информацию», — рассказал собеседник агентства.
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