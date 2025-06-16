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РФ выполнила обещания, Украине передано 6 060 тел погибших военных ВСУ — Мединский

14:12 16.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия выполнила данные в Стамбуле обещания, всего украинской стороне передано 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

«Россия выполнила данные в Стамбуле обещания: итого украинской стороне передано 6 060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ», — написал он в своем телеграм-канале.

«С той стороны получено 78 погибших наших», — отметил Мединский.

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