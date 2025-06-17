Сбер: Массовых запросов на реструктуризацию у крупных компаний нет

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Российским компаниям приходится сталкиваться с беспрецедентным увеличением процентных расходов вследствие высоких ставок в стране. Хотя данная ситуация создает давление на бизнес, представители Центрального банка считают, что компании способны справиться с этими трудностями, отмечает «Интерфакс».

Аналогичного мнения придерживается руководство банков, утверждая, что никаких значительных трудностей с погашением долгов не наблюдается, а заявлений о реструктуризации поступает немного. В частности, такое мнение в интервью «Интерфаксу» выразил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.