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НОВОСТИ

Сбер: Массовых запросов на реструктуризацию у крупных компаний нет

16:37 17.06.2025

Российским компаниям приходится сталкиваться с беспрецедентным увеличением процентных расходов вследствие высоких ставок в стране. Хотя данная ситуация создает давление на бизнес, представители Центрального банка считают, что компании способны справиться с этими трудностями, отмечает «Интерфакс».

Аналогичного мнения придерживается руководство банков, утверждая, что никаких значительных трудностей с погашением долгов не наблюдается, а заявлений о реструктуризации поступает немного. В частности, такое мнение в интервью «Интерфаксу» выразил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

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