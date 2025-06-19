Строители из КНДР могут участвовать в восстановлении приграничья РФ — Хуснуллин
11:00 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Строители из КНДР могут принять участие в восстановлении приграничных территорий РФ, но это требует большой организационной работы. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«Сейчас вот корейцы еще хотят подтянуться помогать в этом вопросе. <…> По срокам пока непонятно. <…> Что такое приехать? Где они будут жить, кто их будет снабжать материалами, кто будет делать проектно-сметную документацию, какая техника будет использоваться, кто будет с ними на контакте? Это еще большая организационная схема управления», — сказал он.
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