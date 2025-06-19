0
0
63
НОВОСТИ

Строители из КНДР могут участвовать в восстановлении приграничья РФ — Хуснуллин

11:00 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строители из КНДР могут принять участие в восстановлении приграничных территорий РФ, но это требует большой организационной работы. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сейчас вот корейцы еще хотят подтянуться помогать в этом вопросе. <…> По срокам пока непонятно. <…> Что такое приехать? Где они будут жить, кто их будет снабжать материалами, кто будет делать проектно-сметную документацию, какая техника будет использоваться, кто будет с ними на контакте? Это еще большая организационная схема управления», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 19.06.2025
Потери ЕС от сокращения поставок газа из РФ уже превысили 1 трлн евро — Дмитриев
0
0
11:00 19.06.2025
Трамп сомневается в успехе атаки США на Иран — Axios
0
73
10:32 19.06.2025
Беспилотные такси выйдут на городские дороги РФ после 2030 года — Минтранс
0
117
10:20 19.06.2025
Силуанов назвал «похолоданием» состояние в экономике РФ
0
143
10:15 19.06.2025
В Сбере посоветовали копить деньги на вкладах
0
132
10:05 19.06.2025
США готовятся нанести удар по Ирану в ближайшие дни — Bloomberg
0
161
10:00 19.06.2025
Иран атаковал штаб киберкомандования армии Израиля — IRNA
0
199
09:58 19.06.2025
Сбербанк ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки
0
156
09:52 19.06.2025
Ставки по кредитам будут постепенно снижаться, уверены в Сбере
0
160
09:47 19.06.2025
Сбер видит сложности компаний в обслуживании кредитов по высоким ставкам
0
163

Возврат к списку