Строители из КНДР могут участвовать в восстановлении приграничья РФ — Хуснуллин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строители из КНДР могут принять участие в восстановлении приграничных территорий РФ, но это требует большой организационной работы. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Сейчас вот корейцы еще хотят подтянуться помогать в этом вопросе. <…> По срокам пока непонятно. <…> Что такое приехать? Где они будут жить, кто их будет снабжать материалами, кто будет делать проектно-сметную документацию, какая техника будет использоваться, кто будет с ними на контакте? Это еще большая организационная схема управления», — сказал он.