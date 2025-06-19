Трамп сомневается в успехе атаки США на Иран — Axios

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп выражает сомнения в полном успехе потенциальной атаки на Иран. Об этом сообщил в среду портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, глава государства выясняет у помощников, действительно ли сработает план по бомбардировке укрепленных объектов Ирана американскими противобункерными снарядами. Как отмечает портал, неуверенность главы государства — одна из причин, по которой он все еще сомневается, стоит ли наносить удар.

По словам собеседников Axios, Трамп хочет убедиться, что такая атака действительно необходима, она не втянет США в очередную затяжную войну на Ближнем Востоке, а главное — она действительно достигнет цели — уничтожит ядерную программу Ирана. «Мы будем готовы нанести удар по Ирану. Мы пока не уверены, что это необходимо», — подчеркнул источник портала в вашингтонской администрации. По его словам, хозяин Белого дома «просто не уверен», что вмешательство США необходимо.

Как отмечает Axios, представители Пентагона сообщили Трампу о своей уверенности в том, что американские противобункерные бомбы смогут уничтожить иранский ядерный объект Фордо. Однако, продолжает портал, нельзя сказать, что Трамп был полностью убежден в этом. Такие бомбы никогда не использовались на поле боя, хотя в ходе разработки они прошли несколько испытаний.

«Терпение президента иссякает с каждой минутой. Время для Ирана действительно поджимает, и на рассмотрении находятся все варианты», — добавил собеседник, говоря о возможном мирном урегулировании конфликта.