Свыше 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги»
17:12 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 12 млн россиян установили самозапрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуги», рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
«Более 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты через „Госуслуги“ с 1 марта этого года», — сказал он.
Григоренко подчеркнул, что правительство планирует расширить применение механизмов самозапретов, чтобы предоставить гражданам дополнительные инструменты для защиты в цифровой среде.
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