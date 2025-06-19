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Свыше 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты через «Госуслуги»

17:12 19.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 12 млн россиян установили самозапрет на выдачу кредитов через портал «Госуслуги», рассказал журналистам в кулуарах ПМЭФ вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

«Более 12 млн россиян установили самозапрет на кредиты через „Госуслуги“ с 1 марта этого года», — сказал он.

Григоренко подчеркнул, что правительство планирует расширить применение механизмов самозапретов, чтобы предоставить гражданам дополнительные инструменты для защиты в цифровой среде.

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