0
0
164
НОВОСТИ

Более 60 истребителей атаковали десятки военных целей в Тегеране — ЦАХАЛ

09:05 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60 истребителей израильских ВВС нанесли удары по десяткам военных объектов в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ночью были атакованы несколько промышленных объектов по производству ракет в районе Тегерана в Иране», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что среди атакованных объектов были военно-промышленные объекты по производству компонентов ракет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 20.06.2025
Поставки нефти из РФ в КНР в январе — мае сократились на 12,7%, до 40,8 млн тонн
0
23
10:00 20.06.2025
В Курской области с начала 2025 г. уничтожено 488 тыс. взрывоопасных предметов
0
39
09:32 20.06.2025
Песков заявил, что Москва не собирается упускать преимущество перед Киевом
0
126
09:20 20.06.2025
Израиль не преследует цели смены власти в Иране и свержения Хаменеи — президент
0
146
09:00 20.06.2025
За ночь над регионами РФ сбит 61 украинский БПЛА — Минобороны
0
167
22:45 19.06.2025
Песков: Никакие компании пока в Россию возвращаться не собираются
0
621
22:15 19.06.2025
Песков сообщил, когда может быть согласована дата нового раунда российско-украинских переговоров
0
591
22:06 19.06.2025
Состоялась премьера первой в мире оперы, завершенной с участием искусственного интеллекта
0
621
21:50 19.06.2025
Признаков того, что Китай может оказать Ирану военную помощь, в Вашингтоне не видят
0
608
20:00 19.06.2025
Павлу Дурову разрешено с 10 июля временно покидать территорию страны
0
687

Возврат к списку