Более 60 истребителей атаковали десятки военных целей в Тегеране — ЦАХАЛ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 60 истребителей израильских ВВС нанесли удары по десяткам военных объектов в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Ночью были атакованы несколько промышленных объектов по производству ракет в районе Тегерана в Иране», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что среди атакованных объектов были военно-промышленные объекты по производству компонентов ракет.