Более 60 истребителей атаковали десятки военных целей в Тегеране — ЦАХАЛ
09:05 20.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 60 истребителей израильских ВВС нанесли удары по десяткам военных объектов в Тегеране. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Ночью были атакованы несколько промышленных объектов по производству ракет в районе Тегерана в Иране», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что среди атакованных объектов были военно-промышленные объекты по производству компонентов ракет.
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