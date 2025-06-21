Синтез традиционных и альтернативных источников определит облик новой мировой энергетики, заявил глава «Роснефти» на ПМЭФ

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Оптимальным вариантом развития глобального энергетического сектора становится синтез традиционных и альтернативных источников энергии, полагает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. По его словам, поиск новых источников энергии не прекращается и сегодня идет разработка целого ряда перспективных технологий. Выступая на энергетической панели на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме, Сечин заявил, что до полноценного внедрения таких технологий еще далеко, поскольку современные технологические решения в этой сфере дорогостоящи и уступают традиционным источникам энергии по ряду параметров.

«Уже много лет большие надежды возлагаются на использование водорода, - напомнил глава «Роснефти». - Однако до сих пор на низкоуглеродный водород приходится менее 1% от всех производимых объемов. По оценке консалтинговой компании Deloitte, внедрение «зеленого» водородного топлива обойдется в почти 10 трлн долл. к 2050 году». По словам Сечина, себестоимость зеленого водорода варьируется от 200 до 400 долл. за баррель нефтяного эквивалента, что пока делает его неконкурентоспособным по сравнению с нефтью и газом.

Глава «Роснефти» обратил внимание на то, что использование более дешевых способов производства водорода не обеспечивает снижение углеродного следа, поскольку при производстве так называемого «серого» водорода выбросов получается больше, чем при полном цикле производства и использования бензина.

К большим затратам пока могут привести попытки внедрения космической солнечной энергетики. По словам Сечина, стоимость спутника, способного преобразовывать солнечную энергию в электроэнергию в космосе более 30 млрд евро. Причем, пока нет технологии, позволяющих передавать огромные объемы энергии на Землю из космоса.

Идут также поиски альтернативных вариантов хранения энергии, например, появляются альтернативные типы аккумуляторов, еще не готовых для широкого использования. «Например, натрий-ионный аккумулятор сокращает время зарядки на 75% и обладает более высокой производительностью в условиях низких температур, однако в разы уступает существующим литий-ионным аналогам в энергоемкости и сроке эксплуатации», - констатировал глава «Роснефти». Все это свидетельствует, что до полноценного внедрения перспективных технологий очень далеко и пока оптимальным решением является сочетание традиционных и альтернативных источников.