Глава «Роснефти» объяснил стремление ЕС снизить ценовой потолок на российскую нефть

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Фото с сайта www.rosneft.ru

Стремление Евросоюза снизить ценовой потолок на российскую нефть связано с желанием ЕС повысить эффективность закупок нефти из РФ, полагает главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Выступая с докладом на энергетической панели XXVIII Петербургского международного экономического форума он сообщил, что европейские страны продолжают попытки снизить ценовой потолок до 45 долл. за баррель.

«Реальной целью является стремление Евросоюза повысить эффективность своих закупок из России, а не снизить доходы российского бюджета, как публично декларировалось, - сказал Сечин. - Цифры подтверждают это: по данным западных экспертов, с начала 2023 года Европа закупила российской нефти на более чем 20 млрд евро, став таким образом четвертым по объему покупателем». Глава «Роснефти» полагает, что США не пойдут на понижение потолка цены, поскольку это негативно повлияет на рентабельность нефтяного американского экспорта.

Игорь Сечин также обратил внимание на обстановку в Саудовской Аравии, отметив, что импорт российских темных нефтепродуктов после введения санкционных ограничений позволяет королевству эффективно удовлетворять потребности своей энергетической отрасли в сырье без ущерба для экспорта нефти. Объем мазута и вакуумного газойля, поставленный в эту страну из РФ за последние 12 месяцев, более чем в 6 раз превышает объем поставок четрые года назад.

Такой же подход используют и индийские переработчики, констатировал Сечин. Индия, второй по величине покупатель российской нефти, за три года почти в 2 раза удвоила экспорт нефтепродуктов в ЕС. «Для балансировки бюджета многих стран-производителей необходима цена нефти значительно выше текущих уровней, - отметил глава «Роснефти». - Так, по расчетам МВФ (Международного валютного фонда. – «НГ»), в 2025 году для бюджета Саудовской Аравии эта цена находится на уровне более 90 долл. за баррель».