В Тюмени уничтожен агент Украины, готовивший теракт против военнослужащего

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ нейтрализовали в Тюменской области завербованного спецслужбами Украины гражданина РФ, готовившего теракт против военнослужащего. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Тюменской области предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении одного из военнослужащих Министерства обороны РФ, готовившийся завербованным гражданином РФ 1987 года рождения, — сообщили в ЦОС. — Действуя по заданию украинских спецслужб, злоумышленник изъял из заранее оборудованного схрона взрывное устройство. При задержании преступник оказал активное вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован». Сотрудники органов безопасности и гражданское население не пострадали.