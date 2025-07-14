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В Москве начался прием заявок на международный конкурс композиторов — Сергунина

16:16 14.07.2025

Стартовал процесс приема заявок на участие в Московском международном конкурсе композиторов, основная часть которого состоится в 2026 году. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, победители смотра получат денежные премии, а также возможность записать свое сочинение, которое будет издано в цифровом формате.

«Такой конкурс в столице проводится впервые, - заявила Сергунина. - Его посвятят 85-й годовщине начала контрнаступления советских войск в битве за Москву. Работы могут присылать как известные, так и начинающие композиторы из России и других стран». Регистрация участников будет идти до 20 июня 2026 года. Партитуры и запись композиций участникам нужно прикрепить к заявке на сайте конкурса.

Конкурсанты могут претендовать на победу в двух номинациях: «Крупная форма» (произведения для академического большого хора и симфонического оркестра) и «Малая форма» (музыка для смешанного академического хора а капелла). В каждой категории будут определены лауреаты первой, второй и третьей степеней. В жюри, которое возглавит хоровой дирижер народный артист СССР Владимир Минин, будут включены известные деятели культуры.

Церемонию награждения проведут в декабре 2026 года на сцене Московского концертного зала «Зарядье». Произведения лауреатов будут включены в программу гала-концерта. Призовой фонд конкурса составит 10,5 млн руб.

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