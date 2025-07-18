Менее трети избирателей США поддерживают идею Маска создать политическую партию — опрос

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишь 27% американских избирателей поддерживают решение предпринимателя Илона Маска создать новую политическую партию в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.

При этом 48% респондентов считают инициативу американского миллиардера ошибочной. Еще 25% опрошенных не определились с ответом.