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НОВОСТИ

Менее трети избирателей США поддерживают идею Маска создать политическую партию — опрос

10:00 18.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лишь 27% американских избирателей поддерживают решение предпринимателя Илона Маска создать новую политическую партию в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports.

При этом 48% респондентов считают инициативу американского миллиардера ошибочной. Еще 25% опрошенных не определились с ответом.

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