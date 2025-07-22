На «Активном гражданине» стартует цикл голосований по окружным площадкам «Лета в Москве» — Сергунина
14:36 22.07.2025
На портале «Активный гражданин» стартовала серия голосований, посвященных проекту «Лето в Москве». Напомним, он начался 1 июня и продолжится до 14 сентября. Как отмечает заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, горожане смогут оценить программу событий и оформление площадок главного фестивального события сезона. «Лето в Москве» объединяет парки, скверы, набережные, бульвары и улицы по всей столице. Приглашаем оценить площадки в ваших округах», — говорит заммэра.
Голосование будет проводиться в три этапа. Вначале горожане смогут высказаться о местах и событиях, происходящих в Центральном, Северо-Восточном и Южном административных округах.
Напомним, в опросах проекта «Активный гражданин» могут участвовать более 7 млн пользователей. С 2014 годы было проведено уже более 7000 голосований.
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