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НОВОСТИ

МИД Латвии отказал в выдаче визы президенту FIDE Дворковичу

14:12 24.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Латвии отказалось выдавать въездную визу президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу.

«Латвия отказала в выдаче визы <…> бывшему заместителю председателя правительства России, [бывшему] помощнику президента РФ и нынешнему президенту FIDE Аркадию Дворковичу», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.

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