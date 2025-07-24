МИД Латвии отказал в выдаче визы президенту FIDE Дворковичу

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Латвии отказалось выдавать въездную визу президенту Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадию Дворковичу.

«Латвия отказала в выдаче визы <…> бывшему заместителю председателя правительства России, [бывшему] помощнику президента РФ и нынешнему президенту FIDE Аркадию Дворковичу», — говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети X.