ВС РФ ударили по учебному центру сухопутных войск ВСУ в Черниговской области
10:32 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ нанесли ракетный удар по лагерю учебного центра сухопутных войск стратегического резерва Вооруженных сил Украины в Черниговской области. В результате этого потеряли около 200 военных убитыми и ранеными, сообщили в Минобороны России.
«Минобороны России опубликовало кадры нанесения ударов двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса „Искандер“ по месту дислокации лагеря 169-го учебного центра сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе н. п. Гончаровское Черниговской области. Место размещения техники и личного состава украинских националистов было вскрыто расчетом российского разведывательного дрона. Затем по координатам цели были последовательно нанесены удары ракетами с кассетной и фугасной боевыми частями соответственно. По данным разведки, потери ВСУ вследствие данного удара составили около 200 военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщили в ведомстве.
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