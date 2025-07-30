Вулкан Ключевская Сопка извергается на Камчатке после землетрясения
17:00 30.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вулкан Ключевская Сопка извергается на Камчатке в результате крупнейшего с 1952 года землетрясения. Об этом сообщил Камчатский филиал Геофизической службы РАН в телеграм-канале.
«Прямо сейчас, извержение Ключевского», — говорится в сообщении, сопровожденном фотографией извержения вулкана.
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