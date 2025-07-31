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Банки теперь будут обязаны предоставлять следствию данные по счетам физических и юридических лиц

18:22 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий кредитные организации предоставлять следователям и дознавателям справки по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц. Документ инициирован правительством РФ.

Закон обязывает кредитные организации предоставлять на основании запроса руководителя следственного органа, следователя с согласия руководителя следственного органа, дознавателя с согласия прокурора по уголовным делам, находящимся в их производстве, справок по операциям, счетам и вкладам физических и юридических лиц.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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