Появление в Белоруссии российского ядерного оружия изменило тон в общении Минска с Западом - Лукашенко
22:30 31.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Размещение Россией на белорусской территории ядерного оружия изменило тон общения с США и другими странами Запада. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий.
«Как только появилось ядерное оружие, тон разговора с американцами и с другими совершенно иной. Я говорю: мужики, да вы не думайте, мы не собираемся никого бомбить. Но вы должны понимать: шаг влево, шаг вправо и на территорию нашей страны — мгновенный ответ будет. — „Мы это поняли“. Ну и хорошо. Так что в этом плохого? Какая страна нам смогла бы предоставить такой щит? Никакая. Кроме России. А это дорогого сегодня стоит», — сказал глава государства. Фрагмент его выступления опубликовал телеканал СТВ.
По словам Лукашенко, РФ для Белоруссии является гарантом безопасности.
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