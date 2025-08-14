ВС РФ уничтожили пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ уничтожили развернутые ВСУ для обороны предприятий ВПК Украины пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Одновременно были поражены развернутые ВСУ специально для обороны данных объектов (предприятий ВПК Украины — прим. ТАСС) комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США», — сказали в ведомстве.