0
0
169
НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области

10:00 14.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ уничтожили развернутые ВСУ для обороны предприятий ВПК Украины пусковые установки ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Одновременно были поражены развернутые ВСУ специально для обороны данных объектов (предприятий ВПК Украины — прим. ТАСС) комплексы противовоздушной обороны западного производства. Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведения многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

11:05 14.08.2025
Почти половина поляков не считают реалистичной угрозу войны в ближайшие годы — опрос
0
1
11:00 14.08.2025
Российская туристка погибла в ДТП в Египте
0
22
10:32 14.08.2025
Россия будет определять условия демилитаризации Украины — Риттер
0
102
10:20 14.08.2025
Финансирование производства ракет «Сапсан» на Украине осуществляла Германия — ФСБ
0
133
10:10 14.08.2025
Собянин: Главное здание Павловской больницы будет отреставрировано
0
123
10:05 14.08.2025
Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $123,3 тыс.
0
144
09:32 14.08.2025
Денацификация на Украине по-прежнему необходима — экс-премьер Азаров
0
189
09:20 14.08.2025
Британия отказалась от идеи размещения военного контингента на Украине — The Times
0
205
09:05 14.08.2025
На Украине поражены четыре предприятия по производству ракет «Сапсан»
0
244
09:00 14.08.2025
Над регионами РФ за ночь сбиты 44 украинских БПЛА
0
215

Возврат к списку