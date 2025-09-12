БПЛА атаковал Смоленскую АЭС, станция не повреждена, радиационный фон в норме — Росатом

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотник ВСУ атаковал здание действующего энергоблока Смоленской АЭС, сообщает пресс-служба Росатома.

«12 сентября 2025 года в 03:52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении. При падении БПЛА сдетонировал непосредственно вблизи вентиляционной трубы реакторного отделения действующего 3-го энергоблока Смоленской АЭС. В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в том числе пускорезервной котельной и холодильной станции. Разрушений и пострадавших нет, радиационный фон на площадке соответствует норме, отметили в Росатоме.