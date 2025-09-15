Для защиты Польши Франция направила истребители, способные нести ядерное оружие - СМИ

20:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переброшенные в Польшу для участия в операции НАТО Eastern Sentry истребители ВВС Франции Rafale способны нести ядерное оружие. С таким утверждением выступил портал Defence-24.

Как отмечает портал, Франция отправила в Польшу эскадрилью Rafale со 113-й авиабазы в Сен-Дизье, на которой базируются самолеты-носители ядерного оружия. Портал предположил, изучив доступные фотоматериалы с нового места дислокации машин в Польше на авиабазе в Миньске-Мазовецком, что истребители прибыли в Польшу без боеголовок.

Франция направила три истребителя Rafale в Польшу для участия в операции НАТО для защиты воздушного пространства стран восточного фланга альянса Eastern Sentry. Операция, о которой было объявлено 12 сентября, стала итогом консультаций в рамках статьи 4 Североатлантического договора, инициированных по просьбе Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА в ночь с 9 на 10 сентября.