0
0
91
НОВОСТИ

Для защиты Польши Франция направила истребители, способные нести ядерное оружие - СМИ

20:43 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переброшенные в Польшу для участия в операции НАТО Eastern Sentry истребители ВВС Франции Rafale способны нести ядерное оружие. С таким утверждением выступил портал Defence-24.

Как отмечает портал, Франция отправила в Польшу эскадрилью Rafale со 113-й авиабазы в Сен-Дизье, на которой базируются самолеты-носители ядерного оружия. Портал предположил, изучив доступные фотоматериалы с нового места дислокации машин в Польше на авиабазе в Миньске-Мазовецком, что истребители прибыли в Польшу без боеголовок.

Франция направила три истребителя Rafale в Польшу для участия в операции НАТО для защиты воздушного пространства стран восточного фланга альянса Eastern Sentry. Операция, о которой было объявлено 12 сентября, стала итогом консультаций в рамках статьи 4 Североатлантического договора, инициированных по просьбе Варшавы в связи с инцидентом с БПЛА в ночь с 9 на 10 сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 15.09.2025
На постройку укреплений на границе с Белоруссией Польша уже потратила полмиллиарда евро - Сикорский
0
54
18:48 15.09.2025
Депутат европарламента от Польши сказал, что его машину обстреляли в Брюсселе
0
256
18:33 15.09.2025
В Москве открылось образовательное пространство ВГИКа и «Школы 21»
0
303
18:20 15.09.2025
Путин: Необходимо пройти по такому острому лезвию: и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не заморозить
0
310
17:40 15.09.2025
Профицит внешней торговли РФ в июле вырос до $13,2 млрд — ЦБ РФ
0
349
17:12 15.09.2025
КНР поддержит вступление Польши в G20 — польский МИД
0
405
17:00 15.09.2025
Нужно свести к минимуму риски распространения опасных инфекций в РФ — Путин
0
347
16:32 15.09.2025
Эксперт считает, что Трамп толкает ЕС на самоубийство
0
399
16:12 15.09.2025
Представители американского бизнеса просят Вашингтон ослабить санкции против России
0
391
16:00 15.09.2025
МИД Британии вызвал посла РФ из-за инцидентов с БПЛА в Польше и Румынии
0
377

Возврат к списку