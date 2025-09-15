0
Европа, похоже, не знает, что делать с заявлением Трампа по поводу санкций против РФ и КНР

21:30 15.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские чиновники не настроены поддерживать требование президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из КНР в размере 50% или 100%. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источник из числа европейских дипломатов.

«Мы не будем так поступать», — заявил собеседник, пояснив, что «в ЕС так не делается». Дипломат пояснил, что Брюссель использует различные санкционные инструменты «в зависимости от обстоятельств», «если они до сих пор не применялись, то, безусловно, по веским причинам». В 19-й пакет антироссийских санкций ЕС будут включены меры в отношении ряда китайских организаций и банков, добавил источник.

Агентство обращает внимание на неуверенность европейских чиновников и в плане возможности ускоренного отказа от российских углеводородов — еще одно условие Трампа для введения новых санкций США в отношении РФ. Учитывая хорошие отношения американского лидера с руководством Венгрии и Словакии, которые не хотят отказываться от российской нефти, «многие в Брюсселе считают, что это Вашингтон должен убеждать их», пишет AFP. По оценке агентства, европейцы, не предпринимая никаких действий, «опасаются дать Дональду Трампу весомый повод бездействовать в отношении России».

