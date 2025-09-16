Дания хочет купить разведывательные самолеты для патрулирования в Гренландии

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Дании планирует приобрести разведывательные самолеты типа Boeing P-8 Poseidon для патрулирования в Гренландии. Об этом телеканалу TV 2 сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

«Я бы предпочел, чтобы мы сотрудничали с другими странами НАТО, получая максимальную отдачу от вложенных средств и большую гибкость. Но если это невозможно, я также готов, чтобы мы сами приобрели самолеты P-8, которые, по сути, могут преследовать подводные лодки», — сказал он, утверждая, что «уровень угрозы растет».

На эти цели будут выделены миллиарды долларов. Самолеты будут патрулировать воды королевства к востоку от Гренландии, якобы «наблюдая за российскими кораблями и подводными лодками». «Нам необходимо иметь более четкую картину происходящего вокруг Гренландии и Фарерских островов», — добавил министр.

Предложение будет представлено межпартийному согласительному комитету по вопросам обороны в течение двух недель. На прошлой неделе он одобрил приобретение восьми наземных систем ПВО средней и большой дальности на сумму более 58 млрд крон ($|9,11 млрд). СМИ называют это решение крупнейшей закупкой вооружений в истории Дании.