В четырех округах РФ ожидается температура выше нормы на 5-9 градусов — Вильфанд
11:00 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура, превышающая климатические характеристики более чем на пять градусов, прогнозируется в Северо-Западном, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах на этой неделе. При этом значения выше нормы отмечаются по всей стране, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«С 17 по 19 сентября в Архангельской, Мурманской областях и Ненецком автономном округе температура будет выше нормы на 5-7 градусов, с максимальными значениями до 20 градусов. Но наиболее выделяются Псковская, Калининградская области и юг Коми, тут температура составит от 20 до 24 градусов. В связи с этим до конца недели в Северо-Западном федеральном округе прогнозируется максимальная площадь с V классом пожарной опасности. Все-таки для конца второй декады сентября — это редкость большая», — сказал он.
Вильфанд рассказал, что на севере Урала, в Ямало-Ненецком автономном округе до конца этой недели температура будет на 7-9 градусов выше нормы, со значениями 17-19 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области максимальный показатель достигнет 20-21 градуса, что на 5-6 градусов выше нормы.
На севере Сибири, в Эвенкийском районе Красноярского края, температура в ближайшее время составит 15-18 градусов, что на 6-7 градусов выше нормы. На юге округа, в Томской, Омской, Кемеровской областях, а также на юге Красноярского края температура будет на 6-7 градусов выше нормы — до 20-23 градусов.
«Очень тепло будет в Магадане в ближайшие дни — на 7 градусов температура превысит климатические характеристики. Тепло и на севере Якутии — на 8-9 единиц выше нормы, и максимальная температура составит 16-17 градусов. <…> Если смотреть в целом, то подавляющая часть страны занята положительными аномалиями температуры», — подвел итог Вильфанд.
