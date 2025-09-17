0
НОВОСТИ

В Астрахани задержали уроженца Африки за шпионаж в пользу Украины — ФСБ

11:20 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России задержала гражданина одной из стран северной Африки по подозрению в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность зарегистрированного и проживающего в Астрахани гражданина одного из государств северной Африки. Он задержан сотрудниками ФСБ», — сообщили в ЦОС.

По данным спецслужбы, иностранец в мессенджере Telegram установил и поддерживал устойчивую связь с сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. «По его заданию злоумышленник осуществил сбор и передачу сведений о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры, расположенных в Астрахани, для их дальнейшего использования иностранной разведкой в ущерб безопасности Российской Федерации», — сообщили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Астраханской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

