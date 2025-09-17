Польша уже скоро будет обладать крупнейшей армией среди стран НАТО в Европе — Туск

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша вскоре будет иметь самую крупную и одну из самых современно оснащенных армий среди стран Европы, входящих в НАТО. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск.

«Уже совсем скоро польская армия станет крупнейшей армией НАТО на континенте. Она также будет одной из лучше всех оснащенных», — сказал Туск, трансляция его выступления велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.

По данным польского оборонного ведомства, в настоящее время в армии страны насчитывается свыше 210,3 тыс. человек. Таким образом, Польша обладает третьей по численности армией в НАТО после США и Турции.