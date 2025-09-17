Польша уже скоро будет обладать крупнейшей армией среди стран НАТО в Европе — Туск
12:05 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша вскоре будет иметь самую крупную и одну из самых современно оснащенных армий среди стран Европы, входящих в НАТО. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск.
«Уже совсем скоро польская армия станет крупнейшей армией НАТО на континенте. Она также будет одной из лучше всех оснащенных», — сказал Туск, трансляция его выступления велась в социальных сетях канцелярии польского премьера.
По данным польского оборонного ведомства, в настоящее время в армии страны насчитывается свыше 210,3 тыс. человек. Таким образом, Польша обладает третьей по численности армией в НАТО после США и Турции.
НОВОСТИ
- 13:05 17.09.2025
- Комиссия Кремля рекомендовала назначить Краснова председателем Верховного суда
- 13:00 17.09.2025
- ПВО РФ сбила за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ
- 12:32 17.09.2025
- Алину Загитову внесли в базу «Миротворца»
- 12:20 17.09.2025
- В Крыму суд приговорил россиянина к 14 годам за передачу Украине данных о кораблях ЧФ
- 12:12 17.09.2025
- BI.ZONE приобрела активы антивирусного разработчика NANO Security
- 12:00 17.09.2025
- АдГ лидирует в рейтинге политических партий Германии, опережая ХДС — опрос
- 11:32 17.09.2025
- Война в Газе происходит не из-за религии — главный ашкеназский раввин Израиля
- 11:20 17.09.2025
- В Астрахани задержали уроженца Африки за шпионаж в пользу Украины — ФСБ
- 11:05 17.09.2025
- В Раде выразили недовольство, что Бельгия больше года не передает обещанные F-16
- 11:00 17.09.2025
- В четырех округах РФ ожидается температура выше нормы на 5-9 градусов — Вильфанд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать