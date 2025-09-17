ПВО РФ сбила за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ
13:00 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 357 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.
