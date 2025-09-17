ПВО РФ сбила за сутки 357 беспилотников самолетного типа ВСУ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 357 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в ведомстве.